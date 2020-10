Ryan l'ancien numéro 8 et capitaine du pays de Galles a démissionné de son poste de directeur de la performance de la WRU. Il était entré à la fédération en 2015 après une carrière énorme, ponctuée de trois grand chelems, 75 capes plus trois avec les Lions. Sur le plan domestique, il avait porté principalement le maillot des Ospreys. "Ce fut un privilège travailler pour notre fédération. Si vous comptez ma période de joueur, ça représente une aventure de 20 ans. Avec un certain nombre de programmes interrompus à cause du Coronavirus, j'ai pensé que c 'était le bon moment d'aller chercher de nouvelles opportunités."