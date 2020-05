La prolongation de contrat de Sergio Parisse (36 ans, 142 sélections) avec Toulon n'est plus qu'une question de jours. Les deux parties ont trouvé un accord et le numéro 8 portera bien les couleurs du RCT une année de plus. Interrogé par Planet Rugby sur son futur, l'intéressé n'a pas confirmé cette signature mais il a fait part d'un autre voeu : "Le contrat avec Toulon se termine en juin et j'ai une autre année en option. Mon corps a pu se régénérer un peu avec la pause forcée imposée par le Covid-19. Mais je reste déçu de ne pas avoir eu la chance de dire au revoir à Rome à l'occasion du match contre l'Angleterre, lors du Tournoi des 6 Nations. S'il y a une chose que je peux confirmer, c'est que oui, j'aimerais avoir avec l'Italie une ultime opportunité de remercier le monde du rugby qui a rendu ma carrière possible et de dire au revoir avec passion et respect. Pour résumer, je veux une dernière danse avec le maillot bleu." Son souhait pourrait être exaucé cet automne avec la reprogrammation attendue des rencontres restantes du Tournoi des 6 Nations. L'année dernière, Sergio Parisse avait déjà dû décaler ses adieux en raison de l'annulation du match face à la Nouvelle-Zélande, au Mondial japonais.

Un futur comme entraîneur ?

A l'occasion de cet entretien avec Planet Rugby, Sergio Parisse est aussi revenu sur ses premiers mois dans le Var, après quatorze ans de fidélité au Stade français : "Toulon a été assez généreux de m'offrir un contrat d'un an et j'ai adoré chaque minute que j'ai passé dans cette région passionnée de rugby." Avec le RCT comme avec la Squadra Azzurra, le natif de La Plata est bien parti pour prolonger un tant soit peu le plaisir. Avant de basculer tôt ou tard vers l'entraînement comme il le laisse entendre : "Je ne peux pas prédire l'avenir mais je veux rester impliqué dans ce sport, avec tout ce qui touche aux capacités techniques. Je suis convaincu que je peux poursuivre ma contribution et si j'ose dire entretenir l'héritage, en entraînant et en développant des joueurs. C'est ma passion."