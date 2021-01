Il intègre ainsi le staff du sélectionneur Andy Farrell avec effet immédiat. A 41 ans, celui qui a pris sa retraite de joueur en 2015 a déjà occupé ce poste à la Munster Academy et chez les moins de 20 ans irlandais. Mais pas seulement. Il a aussi exercé en France, au Stade Français. Il était alors l’adjoint du Sud-Africain Heyneke Meyer, chargé de la conquête aérienne. «Par sa connaissance du rugby, Paul sera une autre voix forte et un leader au sein du staff», a souligné Andy Farrell. Simon Easterby, qui s’occupait des avants et de la défense, se consacrera désormais uniquement au second secteur.