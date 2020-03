Les étapes du Sevens Series qui devaient avoir lieu à Londres et Paris sont reportées pour l’instant à Septembre, l’étape du Sevens Series Féminin de Langford est reportée à une date ultérieure de cette année, la finale Hommes du Sevens Challenge Series est également reportée à plus tard dans l’année, et enfin plusieurs tournois régionaux de qualification pour les Coupes du monde de rugby comptant pour les éditions 2021 et 2023 sont reportés.

Mesure encore plus drastique concernant le Championnat du Monde des moins de 20 ans, qui devait se tenir dans le nord de l’Italie en juillet. Il est, tout simplement, annulé.