Le match : 28e victoire de l’équipe du Sud dans ce match de gala (38-35)

Dans cette rencontre « All-Stars » entre All Blacks, les attaques ont rapidement pris le pas sur les défenses et dès la troisième minute de jeu l’équipe du Nord inscrit le premier des dix essais du match par Rieko Ioane après un coup de pied parfait de l’ouvreur Beauden Barrett.

Des gestes de classe, il y en aura durant toute la rencontre entre les diagonales au pied, les chisteras et les passes après contacts. Mais dans cette partie, l’équipe du Sud mise aussi sur un bon paquet d’avant. C’est d’ailleurs le pilier droit Nepo Laulala qui répond en force en allant dans l’en-but.

Avec pas moins de 27 All Blacks sur la pelouse du Sky Stadium de Wellington, les deux équipes ne veulent pas perdre et cela donne un match serré où les blancs du Sud même de trois points à la pause 17-14 après un essai de chaque côté (McKenzie pour le Nord et Barrett pour le Sud) et une pénalité de Jordie Barrett.

Si en début de deuxième période, ce sont les joueurs du Nord qui inscrivent le premier essai par Aaron Smith, fraîchement rentré en jeu, l’équipe du Sud domine une grande partie des quarante dernières minutes. Ils marquent d’ailleurs coup sur coup deux essais par Will Jordan (58e) et par Tyrel Lomax (62e) et prennent dix points d’avance à ce moment-là de la partie 31-21.

Dans les vingt dernières minutes, l’équipe du Nord remet la main sur le ballon et inscrit à son tour deux essais en moins de dix minutes par Rieko Ioane (66e) et par le talonneur remplaçant Ash Dixon (72e). Ils reprennent donc la tête de la rencontre 35-31 à huit minutes de la fin. Mais ce match de gala ne pouvait pas se terminer comme ça et sur l’ultime tentative des joueurs du Sud à la 85e, Josh Ioane délivre une merveille de diagonale au pied pour Will Jordan qui donne la victoire à son équipe 38-35.

La stat du match : 106

Caleb Clarke s’est illustré dans cette rencontre avec 106 mètres parcourus ballon en main. Dès la réception du coup d’envoi, il a franchi la défense et a percé sur 40 mètres avant de se faire rattraper. Il est aussi l’instigateur de deuxième essai de Rieko Ioane puisque c’est lui qui casse la défense du Sud avant de se faire plaquer sur les 22m et que le ballon aille sur la droite dans les bras de Ioane qui trouve un intervalle et marque l’essai.

Un match assez impressionnant de sa part même s’il s’est rendu coupable d’avoir offert à Will Jordan son premier essai en voulant sauver une touche mais en claquant le ballon dans les bras de l’ailier de l’équipe du Sud.

L’action du match

L’essai de Damian McKenzie est tout simplement magnifique et totalement dans le pur style de jeu de la Nouvelle-Zélande. Cette action part d’un ruck au niveau de la ligne médiane, le ballon va jusqu’à l’ailier Caleb Clarke qui, avec un peu d’espace, gagne dix mètres avant de retrouver Rieko Ioane a son intérieur. Ce dernier transmet le ballon au contact pour TJ Perenara. Le demi de mêlée croise parfaitement avec Damian McKenzie qui inscrit là un sublime essai.

Damien Souillé