Dans une chronique accordée à Wales Online, Nigel Owens a fait part de son souhait de continuer à arbitrer au plus haut niveau pour une année supplémentaire. "Après avoir eu des conversations téléphoniques avec la WRU, ils aimeraient que je continue à arbitrer… Et je leur ai répondu que j’aimerais également. Je continuerai pendant au moins un an de plus, et peut-être deux. Je continuerai au niveau national et européen et si j’arbitre bien dans ces matchs, j’espère que les tests internationaux suivront. Ce sera à World Rugby de décider s’ils veulent encore de moi. J’espère que oui."

Si son dernier match aurait pu être le France-Angleterre du 2 février dernier, le principal intéressé ne voulait pas terminer sa carrière de cette façon. "Je ne peux pas finir comme ça. C’est bien de savoir quand vous terminez réellement après une longue carrière. Pour savoir que c’est votre dernier match, profitez de la nostalgie et des émotions qui vont avec." Une chose est sûre, son choix lui permet de réfléchir à la sortie dont il souhaite, chose qu’il n’aurait pas pu établir s’il avait pris sa retraite à l’issue de cette saison. Le Covid-19 laissant, encore aujourd’hui, planer le doute quant à une fin de saison prématurée.