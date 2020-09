C'est un double record, et pas des moindres. Le très médiatique Nigel Owens deviendra, lors de France-Italie pendant la Coupe d'Automne des Nations le 28 novembre, le premier arbitre principale à avoir aligné 100 tests matchs. Assez significatif et peu étonnant quand on sait qu'il est l'un des meilleurs arbitres de la planète rugby. Cette consécration arrive après 17 ans de carrière internationale. Son premier match au milieu du terrain était Portugal-Géorgie en 2003. L'Irlandaise Joy Neville sera quant à elle la première femme à être arbitre rugby TMO lors d'une rencontre majeure. Ce sera lors de Pays de Galles-Géorgie le 21 novembre, puis Ecosse-Fiji le 28 novembre, également dans cette compétition.

Les deux ont déjà reçu le Prix de l'Arbitre par World Rugby. C'était en 2015 pour le Gallois, et en 2017 pour l'ancienne internationale irlandaise.