Taqele Niyaravoro, le trois quart aile des Wallabies et de Northampton a expliqué qu'il était prêt à jouer pour les Fidji si World Rugby allégeait ses règles d'éligibilité. L'ailier surpuissant (1,96m, 125 kg) a joué deux tests pour l'Australie en 2015 et 2016 mais n'a plus été appelé depuis. On sait que Bill Beaumont a clairement dit que, s'il était réélu à la tête de l'instance mondiale, il permettrait aux joueurs qui comptent une poignée de sélection pour un pays de revenir vers leur pays d'origine. Une mesure destinée à favoriser les pays du Pacifique peu fortunés (Fidji, Tonga, Samoa) qui voient pas mal de leurs ressortissants tenter leur chances dans d'autres nations supposées "grandes" (Australie, Nouvelle-Zélande, ou France).