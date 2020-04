Walesonline a établi un classement des quinze joueurs les mieux payés au monde. Le demi d'ouverture sud-africain Handré Pollard arrive en tête de ce classement. Le champion du monde en titre profite de la fin des contrats au Japon de Dan Carter et Matt Giteau pour devenir le joueur le mieux payé en 2020 avec un salaire annuel de 1,15 million d'euros. Walesonline précise d'ailleurs que la fin de la Top League japonaise ne permettait pas de savoir exactement quels sont les revenus de Kieran Read, David Pocock et Brodie Rettalick. Le site gallois rappelle aussi qu'il "s'agit de la liste dans l'état actuel des choses, et qu'avec la crise du Coronavirus de nombreux joueurs à travers le monde ont, bien sûr, été contraints de procéder à des réductions de salaire temporaires."

Le joueur du MHR n'est pas seul sur la plus haute marche du podium puisque l'ancien All Black Charles Piutau a réalisé une très belle opération financière en s'engageant avec Bristol. Il avait d'ailleurs déjà établi lors de son transfert l'été dernier qu'il devenait le joueur le mieux payé en Europe.