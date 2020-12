La Commission de discipline de la fédération a été chargée d'ouvrir une procédure contre Guido Petti, Santiago Socino et Pablo Matera, auquel le brassard de capitaine a en outre été retiré. Cette décision est tombée deux semaines après la première victoire (25-15), historique, des Pumas contre les All Blacks.

"L'Union argentine de rugby rejette avec force les propos discriminatoires et xénophobes publiés par des membres de l'équipe des Pumas sur les réseaux sociaux", a indiqué la fédération dans un communiqué, après la récente mise au jour de tweets datant de la période 2011-2013.

Dans ces tweets, Matera, qui évolue au poste de troisième ligne au Stade français, parlait de "renverser des Noirs" avec sa voiture et dénigrait les Boliviens et les Paraguayens. La fédération a reconnu qu'elle devait agir, bien que ces publications soient anciennes et qu'elles ne "reflètent pas l'intégrité personnelle que les trois ont montrée sous les couleurs des Pumas".

"L'Union argentine de rugby condamne tout discours haineux et juge inacceptable que ceux qui aient pu les tenir représentent notre pays", indique le communiqué.

Dans un communiqué, Matera s'est dit "profondément honteux".

"Je suis désolé pour toutes les personnes qui ont été offensées par les horreurs que j'ai écrites", a-t-il dit sur Instagram."A cette époque, je n'aurais jamais imaginé qui je deviendrais", a ajouté le joueur de 27 ans. "Je dois aujourd'hui assumer la responsabilité de ce que j'ai écrit il y a neuf ans. Je veux également présenter mes excuses à mon équipe et à ma famille pour ce qu'ils vivent du fait de mes actes."

La fédération argentine a de son côté demandé à l'encadrement des Pumas de proposer des noms pour reprendre le brassard de capitaine.

Les Pumas, qui avaient fait chuter les All Blacks pour la première fois de leur histoire le 14 novembre, ont été balayés samedi (38-0) par la Nouvelle-Zélande. Ils affrontent ce week-end l'Australie. Guido Petti évolue de son côté au poste de 2e ligne à Bordeaux-Bègles tandis que Santiago Socino est talonneur au sein de la franchise argentine des Jaguares.