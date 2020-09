Si tous sont asymptomatiques et se portent bien, cette annonce n’en compromet pas moins les chances des Pumas de participer au Rugby Championship censé se disputer à l'automne dans l'hémisphère Sud. Une annonce doit être faite ce vendredi sur l'avenir de la compétition après une conférence téléphonique dans la nuit. Pour rappel, l’Argentine est un des pays les plus touchés par la pandémie, dont la population vit le plus long confinement du monde (qui dire déjà depuis plus de cinq mois).