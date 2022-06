Il va sans dire que le destin du Leinster est étroitement lié à celui de la sélection irlandaise. Au-delà du nombre très important de joueurs qui portent les deux maillots, la situation du Leinster est aussi un indicateur du rugby irlandais en général. L'élimination en demi-finale du United Rugby Championship contre les Blue Bulls est ainsi un signal inquiétant. De même, l'Ulster, 3e de la phase régulière et à l'origine de bonnes prestations en Coupe d'Europe, s'est cassé les dents dans les derniers instants de sa demie contre les Stormers. Sans compter la désillusion des Leinstermen en finale de Champions Cup à Marseille...

Après ces résultats décevants, le sélectionneur irlandais Andy Farrell doit désigner un groupe pour disputer trois tests matchs de haute volée en Nouvelle-Zélande. Et plusieurs incertitudes règnent autour du groupe marqué du trèfle. La principale concerne le talonneur Ronan Kelleher. Le choix numéro 1 au talon soigne toujours une blessure récurrente à l'épaule qui lui a privé de plusieurs semaines de compétition cette année. Il n'ira pas en Nouvelle-Zélande, laissant son remplaçant au Leinster Dan Sheehan prendre sa place. Par ailleurs, les joueurs suivants manquent à l'appel, comme l'a indiqué Andy Farrell lors de l'annonce du groupe : Robert Baloucoune, Andrew Conway, Chris Farrell et Ronan Kelleher. Quant à Tadhg Furlong, James Lowe, Tadhg Beirne et Michael Lowry, ils ont été appelés mais ne sont pas à 100% de leurs capacités.

Irlande - Tadhg FurlongIcon Sport

Mais les Irlandais tiennent toutefois des éléments en leur faveur. En premier lieu, le dernier test contre les All Blacks, en novembre dernier, qui avait accouché d'un match sublime et d'une victoire tout bonnement héroïque des locaux. D'autre part, malgré la longueur de la saison et son âge avancé (il aura 37 ans le 11 juillet), Jonathan Sexton a été appelé par Andy Farrell qui veut maintenir un haut niveau dans l'animation. Aussi, la jeunesse du groupe néo-zélandais a de quoi susciter de l'espoir pour l'Irlande. Même si le XV de départ sera extrêmement compétitif, tous les cadres étant présents, l'inclusion de six nouvelles têtes (Aidan Ross et Pita Gus Sowakula des Chiefs, Folau Fakatava des Highlanders, Stephen Perofeta et Roger Tuivasa-Sheck des Blues et le Crusader Leicester Fainga’anuku) pourrait laisser envisager un léger turnover lors des trois tests prévus les 2, 9 et 16 juillet.