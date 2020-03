Le joueur de 24 ans, qui a débuté quasiment tous les matches avec les Néo-Zélandais lors du Mondial-2019, a montré qu'il souhaitait rester avec les Blacks et les Waikato Chiefs en Super Rugby. "J'adore jouer au rugby en Nouvelle-Zélande... pour moi, il n'y a pas de meilleur endroit au monde, pour me développer sur et en dehors du terrain", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Lienert-Brown a disputé 43 test-matches depuis ses débuts internationaux en 2016 et sa prolongation est une bonne chose pour les All Blacks, confrontés à l'attrait d'offres lucratives de clubs européens et japonais concernant ses meilleurs joueurs. "Malgré son jeune âge, il s'est révélé être un joueur exceptionnel et constant, et qui, selon moi, s'améliore de jour en jour", a déclaré l'entraîneur des All Blacks, Ian Foster.