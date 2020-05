"Les restrictions de voyage et de quarantaine prolongées qui s'appliquent à de nombreux pays, et les préoccupations concernant le temps de préparation des joueurs, signifient qu'aucune sorte de compétition internationale de rugby transfrontalière ne peut être organisée en juillet." C'est par ce communiqué que World Rugby a officialisé le report des traditionnels tests estivaux, qui devaient voir la Nouvelle-Zélande recevoir le Pays de Galles et l'Écosse. La France devait elle disputer deux rencontres les 4 et 11 juillet à Salte et à La Plata, en Argentine.

Une décision prévue par les différentes nations depuis déjà plusieurs mois, mais qui a été entérinée lors d'une réunion de l'instance suprême au sujet de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le calendrier mondial. "Toutes les parties, y compris les syndicats membres, les compétitions internationales, les compétitions de clubs professionnels et les joueurs internationaux de rugby, seront impliquées dans l'évaluation des éventuelles options de contingence en vue de parvenir à un calendrier aligné pour le reste de l'année."

Dans ce calendrier estival nouvellement libérés, les joueurs de l'hémisphère nord pourront se concentrer sur une ré-athlétisation essentielle en vue de la reprise des championnats. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, le Super Rugby Aotearoa, nouveau championnat opposant les cinq franchises néo-zélandaise, devrait battre son plein au mois de juillet.