Les mauvais résultats de l'équipe de France depuis quelques années empêchent les Bleus de retrouver une place dans le top 5 au classement World Rugby. Pire, elle est aujourd'hui plus proche de sortir du top 10 que de retrouver les autres nations majeures.

Le XV de France est actuellement 8e, une place devant les Fidji, qui ont déjà dépassé l'Argentine.

La Pacific Cup devrait permettre aux coéquipiers de Yato de prendre une huitième place historique et de passer pour la première fois devant la France. Pour cela, ils n'auront pas besoin de remporter le tournoi mais simplement de battre le Japon par plus de 15 points. Un mauvais résultat (défaite par plus de 15 points), pourrait, en revanche, les faire tomber à la onzième place selon le résultat du match Argentine-Australie.

Même histoire pour le Japon qui peut atteindre la neuvième place au classement. Il leur faudra espérer une victoire par plus de 15 points face aux Fidjiens et que l'Argentine perde d'autant de points face aux Australiens.