"SA Rugby continue de travailler avec toutes les parties prenantes sur les possibilités d'un retour au jeu pour les Springboks à un moment ou à un autre cette année", a écrit la fédération dans un communiqué. Le directeur exécutif de SA Rugby, Jurie Roux, tiendra mardi une conférence de presse en ligne au cours de laquelle il pourrait annoncer les plans de la fédération pour la reprise du rugby dans le pays. La sélection sud-africaine a déjà dû renoncer à trois test-matches, qui auraient dû avoir lieu ce mois-ci contre l'Ecosse deux fois puis face à la Géorgie, en raison de la situation sanitaire. Et, bien qu'il n'ait pas été offiellement annulé, le Rugby championship qui devait opposer les Springboks à l'Argentine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande a peu de chances d'avoir lieu comme prévu en août et septembre.

Il n'y a "aucune chance que ces matches soient maintenus, au vu du sérieux de la situation sanitaire dans le pays", a estimé un responsable de SA Rugby interrogé par l'AFP. Avec 324.221 cas confirmés et 4.669 décès dus au coronavirus, l'Afrique du sud est le pays le plus touché du continent. L'hypothèse d'un Rugby championship intégralement disputé en Nouvelle-Zélande, pays très peu touché par la maladie et où le rugby a pu reprendre devant des dizaines de milliers de spectateurs, a été avancée. Mais la condition physique des différentes sélections risque d'être fortement déséquilibrée, les principaux clubs sud-africains ne reprenant que lundi prochain l'entraînement sans contact.

"Alors que les Springboks reprennent tout juste l'entraînement, les All Blacks jouent déjà une compétition de haute intensité, à rythme accéléré", a écrit Gavin Rich, célèbre éditorialiste sud-africain, dans le quotidien Business Day. Enfin, la tournée d'automne des Sud-Africains, qui devaient aller jouer en novembre en Italie, en Irlande, en France et au pays de Galles, est remise en cause par l'intention de ces sélections de disputer en fin d'année un tournoi à huit nations avec l'Angleterre, l'Ecosse, les Fidji et le Japon.