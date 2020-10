France - Pays de Galles

C'est le retour du XV de France après plus de sept mois d'absence. Pour ce premier match d'une tournée automnale assez copieuse, c'est le pays de Galles qui se dresse face aux Bleus. Les deux équipes se serviront de ce match pour préparer les rencontres qui sont encore à disputer dans le Tournoi des 6 Nations 2020, l'Irlande pour les Bleus et l'Écosse pour les Gallois. Ces derniers vont vouloir prendre leur revanche sur un XV de France qui l'avait emporté à Cardiff en février dernier. Attention donc pour les hommes de Fabien Galthié qui, s'ils veulent l'emporter, devront sortir un gros match pour l'emporter mais aussi pour faire le plien de confiance.

Notre pronostic : Victoire de la France.

Irlande - Italie

Ce match marque quant à lui le retour du Tournoi avec ce premier match en retard entre Irlandais et Italiens, le seule match de la quatrième journée qui n'avait pas pu se jouer. Victoire impérative pour les Irlandais s'ils veulent encore croire au sacre même s'il faudra des concours de circonstances. Devant un Aviva Stadium qui sera complétement vide, les hommes d'Andy Farrell devraient s'en sortir face à des Italiens qui n'ont pas marqué le moindre point sur deux de leurs trois rencontres disputées. Et statistique inquiètante : sur leur trois derniers matchs à l'Aviva Stadium, les Italiens ont encaissé plus de 50 points.

Notre pronostic : Victoire de l'Irlande avec le bonus offensif.

Écosse F - France F

C'est aussi le retour du Tournoi des 6 Nations féminin avec ce match en retard comptant pour la quatrième journée entre Écossaises et Françaises. Les premières citées n'ont disputé que deux matchs avec une courte défaite en Irlande (14-19) et une défaite bien plus large à domicile face aux Anglaises (0-53). Les Britanniques cherchent donc leur première victoire mais cela sera très difficile face aux Bleues. Après la défaite à domicile contre l'Angleterre, les coéquipières de Gaëlle Hermet ont balayé l'Italie et le pays de Galles. Les Bleues visent une nouvelle victoire bonifiée pour maintenir l'espoir.

Notre pronostic : Victoire de la France avec le bonus offensif.