International - Le sélectionneur des All Blacks Steve Hansen compare Cheika à Sir Alex Ferguson

L'Australie, finaliste de la dernière Coupe du monde, a perdu six de ses huit derniers matches et ne compte que trois victoires sur l'année 2018. "Ce que je sais, c'est que la continuité a fait ses preuves encore et encore. Regardez Alex Ferguson, il a failli être viré et, finalement, il est resté 30 ans. Et il a été plutôt bon", a expliqué Hansen avant de poursuivre les comparaisons avec le ballon rond. "Mourinho est probablement dans la même situation (que Cheikha) en ce moment (à Manchester United, NDLR)", a affirmé le coach des All Blacks. "Ils vont décider ce qu'ils vont faire de lui parce que ça ne va pas aussi bien qu'ils le souhaitent. Quelquefois, on fait sauter l'entraîneur trop rapidement. Parfois, c'est justifié mais la plupart du temps, ça ne l'est pas."

Sir Alex Ferguson est arrivé à Manchester United en 1986. Trois saisons plus tard, après une série de huit matches sans victoire, le technicien écossais semblait se diriger vers la sortie. Il n'a finalement quitté les Red Devils qu'en 2013 après avoir remporté treize titres de champion d'Angleterre, deux Ligues des champions et dirigé des joueurs tels que David Beckham, Cristiano Ronaldo, Paul Scholes, Eric Cantona ou Wayne Rooney...

La Fédération australienne de rugby a récemment apporté son soutien à Michael Cheika alors que de nombreuses voix réclament son départ en raison de résultats décevants et d'un jeu en déliquescence. "Nous le soutenons complètement", a assuré le président de l'ARU Cameron Clyne. "Il faut être clair et cohérent: nous le soutenons complètement." Les Wallabies, qui affrontent les All Blacks doubles champions du monde en titre samedi à Tokyo, jouent gros après un Rugby Championship raté.