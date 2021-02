Le dossier "Mondial des Clubs" continue d’avancer. Nous vous l’apprenions la semaine dernière que l’EPCR a été désignée par les trois ligues professionnelles du vieux continent comme leur représentante unique dans ce dossier capital et, il y a quinze jours, le directeur général du Premiership (Mark McCafferty) fut même mandaté par l’instance européenne pour rencontrer les caciques de World Rugby, afin de leur faire part des contours du projet. Dans la mouture conjointement présentée par l’EPCR et les trois ligues, le Mondial des clubs serait disputé tous les quatre ans, débuterait dès 2022 (le premier volet se passerait en Angleterre) et se jouerait au printemps, sur des créneaux alors libérés par la Coupe d’Europe, laquelle ferait relâche en année dite "mondiale".

Depuis l’exposé réalisé par McCafferty à Dublin, World Rugby a fait parvenir aux dirigeants européens une première analyse du produit et, si l’on en croit plusieurs sources, le retour des dirigeants internationaux est plutôt encourageant. Si au départ, ceux-ci (dont Bernard Laporte, le vice-président de World Rugby) voulaient faire disputer le Mondial des clubs tous les ans, les réticences émises par le syndicat des joueurs internationaux (Johnny Sexton, Juan Hernandez, Conrad Smith…) auraient finalement eu raison de cette option initiale. Reste désormais à définir la date : un coup d’envoi en 2022 tient toujours la corde même si plusieurs élus fédéraux préfèrent 2024, afin que la nouvelle compétition ne fasse pas ombrage à la Coupe du monde 2023 en France.