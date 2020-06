Le Maroc ne verra pas le Mondial 2023 en France. Alors que se profilait prochainement un match de qualification face à la Côte d’Ivoire, les Lions de l'Atlas ne pourront pas défendre leurs chances. En effet, ce matin, World Rugby, via la commission d’appel de Rugby Afrique, la confédération africaine de rugby, réuni au Cap (Afrique du Sud) a condamné la Fédération royale marocaine (FRMR) à de très lourdes sanctions : interdiction de participer à toute compétition officielle jusqu’à régularisation de la situation (pour toutes les équipes internationales, masculines, féminines, jeunes, rugby à VII …), condamnation à 5 ans de suspension de l’ancien président Tahar Boujouala et dissolution du nouveau bureau fédéral.

Ce bureau avait été désigné à l’issue d’une assemblée générale ordinaire houleuse et contestée, qui s’était déroulée une semaine après l’annonce de la première sanction, communiquée début mars. C’est donc tout logiquement que les instances considèrent "l’assemblée générale du 7 mars comme illégale, nulle et non avenue" et de fait invalident l’élection du frère de Tahar Boujouala, Driss, à la tête de la FRMR.

Par ailleurs, World Rugby reproche à la Fédération marocaine ses faibles dispositions à collaborer à l’enquête, lui reprochant la transmission de documents essentiellement rédigés en arabe et d’avoir trouvé portes closes lors de la venue de Steph Nel, l’émissaire de Rugby Afrique.

Cette crise institutionnelle sera-t-elle celle de trop pour le rugby marocain, qui peine à retrouver son lustre d’antan ?