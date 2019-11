"J'ai beaucoup d'attentes pour le rugby au Japon et je suis très honoré de pouvoir diriger l'équipe jusqu'à la prochaine Coupe du monde" en 2023 en France, a déclaré Jamie Joseph dans un communiqué. Le Néo-Zélandais, qui a hissé les "Brave Blossoms" japonais en quarts de finale pour la première fois de leur histoire lors du Mondial-2019, figurait parmi les favoris d'une liste de 26 techniciens dressée par la fédération néo-zélandaise pour trouver un successeur à Steve Hansen. Hansen a quitté son poste de sélectionneur après la troisième place décrochée par les All Blacks lors de la dernière Coupe du monde, alors qu'ils étaient les doubles tenants du titre.

Ancien membre des All Blacks, Jamie Joseph avait joué au Japon à la fin des années 1990, avant d'entamer une carrière d'entraîneur. Il avait été nommé sélectionneur du Japon en 2016 et son contrat initial se terminait après le Mondial-2019, organisé au Japon. Les Brave Blossoms ont brillé durant ce tournoi à domicile, avec des victoires notamment contre l'Irlande (19-12) puis l'Ecosse (28-21) qui ont forcé l'admiration du monde du rugby et soulevé une vague d'enthousiasme pour ce sport dans l'archipel nippon. L'équipe nationale n'a cependant rien pu faire en quarts de finale face aux Springboks sud-africains, futurs champions du monde (28-3).

Le Japon s'est hissé sixième rang du classement mondial. Joseph dit qu'il espère pouvoir "rendre l'équipe encore plus forte" mais a averti que "beaucoup d'obstacles restent encore à franchir". Le président de la fédération japonaise de rugby, Shigetaka Mori, a salué Joseph "qui a permis à l'équipe japonaise d'atteindre le plus haut niveau mondial en seulement trois ans" et déclaré attendre "avec impatience de voir à quel point l'équipe japonaise sera forte sous sa direction".