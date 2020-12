L’arrière de l’ASM Romagnat, Jessy Trémoulière, avait appris la nouvelle à la fin du mois de novembre, alors qu’elle était encore en stage avec l’équipe de France à Marcoussis. Sacrée meilleure joueuse de la décennie lors des Awards de World Rugby, dont le palmarès a été dévoilé lundi soir dernier, elle s’est confiée sur cette récompense dans les colonnes de La Montagne, dévoilant ainsi que la nouvelle lui avait été annoncée par Bernard Laporte : "Je me suis dit : "Mais qu’est-ce qu’il me raconte ?" (rires) Vraiment, j’étais abasourdie ! Je savais que j'avais été nominée mais ce trophée m'était un peu sorti de la tête parce que j'étais concentrée sur la tournée d’automne. Et puis surtout, avec moi il y avait du lourd, des filles avec un palmarès énorme comme Emily Scarratt ou Sarah Hunter qui ont été championnes du monde. Quand on m’a dit que c’était moi, ma réaction a été : "Pourquoi moi ?"

Oscar Midi Olympique 2018

Cette nouvelle récompense individuelle est la conséquence de son titre de meilleur joueuse du monde obtenu en 2018, année où elle remportait aussi l’Oscar Midi Olympique. Une saison extraordinaire pour la joueuse aujourd’hui âgé de 28 ans, qui vient d’obtenir sa soixantième sélection à Twickenham lors de la cruelle défaite des Bleues battues à la dernière seconde par l’Angleterre : "C’était peut-être encore frais dans la tête des gens. Il y a peut-être mon ancienneté, ma régularité, … En réalité, je ne sais pas ce qui s’est passé, ce qui a fait pencher la balance, mais je le prends comme un honneur de la part de World Rugby qui organisé cette cérémonie et que je remercie. En terme individuel, je peux difficilement faire mieux. Mais cet honneur, je le partage avec le rugby français. C’est lui qui est mis en avant, pas moi. Je ne conçois pas le rugby autrement que par le collectif. Sans mes coéquipières, je ne peux rien faire. Je pense donc à toutes celles et ceux qui m’ont aidée depuis mes débuts, les staffs, ma famille, mes proches. Au rugby à VII aussi qui a été un tremplin dans ma carrière."

Lors de la remise du trophée des mains de Fabien Galthié, Jesse Trémoulière avait d’ailleurs tenu à saluer ses partenaires. "Ce trophée, c’est aussi le vôtre."