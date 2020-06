Les participants aux Six Nations plus le Japon et l’Afrique du Sud seraient concernés. Deux poules de quatre permettraient de dégager des finalistes qui s’affronteraient à Twickenham. Une nouvelle piste parmi tant d’autres alors qu’une réunion cruciale doit se tenir le 15 juin, en Angleterre, pour définir les grandes lignes d’un calendrier à l’heure actuelle illisibles.