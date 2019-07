Une de plus. Au coup de sifflet final à Johannesburg samedi dernier, l’Australie s’avouait vaincue face à des Springboks pourtant remaniés (35-17). Ce premier revers de l’année venait s’inscrire dans une longue spirale négative pour les Wallabies. Depuis la fin 2017 et deux échecs en Angleterre puis en Ecosse lors de la tournée d’automne, Michael Hooper et ses coéquipiers se sont inclinés douze fois. En seize matches. Seulement quatre victoires en 18 mois, c’est très peu pour le finaliste de la dernière Coupe du monde.

Les Wallabies se sont inclinés contre tous les adversaires qu’ils ont affrontés depuis le 18 novembre 2017. À l’exception de l’Italie, 14e nation mondiale, que les joueurs de Michael Cheika ont battu en novembre dernier. La Nouvelle-Zélande (3 fois), l’Afrique du Sud (2), l’Angleterre (2), l’Irlande (2), l’Argentine (1), le Pays de Galles (1) et l’Ecosse ont tous battu l’Australie.

Plus proches du XV du chardon que des Springboks

Depuis 2015, l’Australie n’a plus terminé une année avec un bilan positif. Et 2018 a été l’une des pires années de leur histoire, avec seulement quatre victoires en treize matches. Ce qui explique aujourd’hui le classement mondial des Wallabies, sixièmes, loin derrière la cinquième place actuellement occupée par l’Afrique du Sud. Aujourd’hui, les Wallabies sont plus proches de se faire piquer par le XV du chardon (7e) que de rattraper les Springboks.

Ce samedi face aux Pumas, à Brisbane, les joueurs de Michael Cheika ont la possibilité de se sortir de cette spirale, à deux semaines de l’affrontement face aux All Blacks en conclusion du Rugby Championship. Avant de retrouver le Pays de Galles en phase de groupes de la Coupe du monde.