Alors qu’il avait signé un contrat d’une saison aux États-Unis, Mathieu Bastareaud voit sa nouvelle aventure prendre déjà fin en raison du coronavirus. La saison de Major League a pris une décision radicale et la saison s’arrête. L’ancien international français doit désormais revoir ses plans et potentiellement prévoir un retour en France plus tôt que prévu. Le commissaire du championnat américain explique son choix, lui aussi avec un goût amer : "Au nom de MLR et de toutes nos équipes, j'ai le regret d'annoncer que le reste de la saison 2020 est annulée. Nous pensons que c'est en fin de compte la bonne décision, car nous tenons compte des risques pour la santé et la sécurité de toutes les parties".