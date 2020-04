Comme partout ailleurs, la pandémie du covid-19, aura des conséquences économiques sur le rugby argentin. Mais le président de la Fédération (UAR), Marcelo Rodríguez, s’est voulu rassurant lors de l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu en visioconférence. Aux membres du conseil d’administration et aux vingt-cinq représentants des fédérations provinciales, ce dernier a annoncé la mise en place d’un fonds de soutien et d’un programme d’accompagnement pour les structures qui seront en difficulté financière. Un aide bienvenue dans un pays qui se relève à peine d’une crise financière. "Pour les cas d'extrême urgence, qui met en péril la continuité de l'une des provinces en raison du manque de ressources, ils peuvent se tourner vers l'UAR. Nos comptes sont sains (le bilan financier 2019 a été adopté à l’unanimité, N.D.L.R.) et nous serons en capacité de flécher certaines de nos dépenses vers ce fonds."

A noter aussi que plusieurs clubs et fédérations provinciales ont mis leurs installations à disposition des autorités sanitaires afin de lutter contre le coronavirus.