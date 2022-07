La crise qui touche les All Blacks est-elle si grave que ça ? Les Néo-Zélandais restent une nation redoutée et redoutable de l'échiquier mondial, même avant le Rugby Championship qui va démarrer le 6 août prochain. Mais si le cas du sélectionneur Ian Foster est largement repris dans les débats, c'est que la situation est sérieuse. L'ancien coach des Chiefs, qui fut adjoint de Steve Hansen avant de prendre seul la tête de la sélection, pourrait en effet quitter le navire, de gré ou de force.

Contre l'Irlande cet été, les All Blacks ont subi leur première défaite en tournée à domicile depuis 1994. Ils ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. Ce qui leur a valu de sortir du podium du classement World Rugby ce lundi. Et pour la Nouvelle-Zélande, habituée à truster le sommet du classement, ce n'est pas anodin.

Au niveau statistiques, cette série a plombé le bilan de Foster, à quatorze mois de la Coupe du monde en France. Son pourcentage de victoire est de 66,67% (16 victoires, 1 nul, 7 défaites). C'est moins bien que ses prédécesseurs depuis l'ère professionnelle (1996) : Steve Hansen (86,92%), Graham Henry (85,44%), John Mitchell (82,14%), Wayne Smith (70,59%) et John Hart (75,61%).

Le départ d'Ian Foster est réclamé par de nombreux observateurs dans le pays du Pacifique. La décision sera révélée ce jeudi par la fédération. Celle-ci a subi les vagues de ces contre-performances, voyant les critiques pleuvoir sur son supposé manque d'organisation et de leadership.

Pour le staff des Blacks, Joe Schmidt est ainsi cité pour un retour aux affaires. Plus encore, c'est le nom de Scott Robertson qui revient avec insistance. L'entraîneur des Crusaders, alors que la concurrence semblait accrue cette saison, est parvenu à glaner un nouveau titre de Super Rugby, mettant sans le vouloir la pression sur Ian Foster. Cependant le timing est délicat. D'une part parce que le Rugby Championship démarre dans moins de trois semaines avec une double confrontation en Afrique du Sud. Aussi, la perspective de la Coupe du monde dans un an et deux mois n'incite pas à de grandes manoeuvres au sein de la sélection néo-zélandaise. Mais le chantier demeure important malgré tout...