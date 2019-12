Howley avait quitté le Japon à six jours de l'entrée en lice du Pays de Galles dans la Coupe du monde en raison de soupçons sur des paris qui sont interdits aux joueurs, aux entraîneurs et aux officiels. Le début de sa sanction a d'ailleurs été fixée rétroactivement au 16 septembre, jour de son départ du Japon, et elle court donc jusqu'au 16 juin 2020. Selon des extraits du rapport d'enquête publiés par la presse galloise, Howley aurait placé 363 paris portant sur plus de 1.000 matches et sur une période d'environ 5 ans, dont certains sur des matches du Pays de Galles, auprès de trois sociétés de paris différentes.

Mais le rapport de la commission d'enquête indépendante mise en place par la fédération souligne qu'il n'y a aucune raison de penser que ces paris étaient autre chose qu'un "divertissement" pour Howley qui misait aussi sur d'autres événements sportifs. L'ancien capitaine du XV du Poireau avait utilisé son numéro de téléphone et son email professionnels pour créer les comptes de paris, selon le rapport qui souligne sa coopération pendant l'enquête et ses remords. Il n'était manifestement pas un parieur très avisé, puisqu'il aurait perdu environ 4.000 livres (4.800 euros) au total.