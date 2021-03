Créée depuis maintenant deux ans par un français du nom d'Olivier Diaz et d'un journaliste sportif colombien, Andres Restrepo, cette fondation oeuvre à travers la Colombie pour organiser des événements rugbystiques et humanitaires. L'objectif est d'insérer les personnes défavorisées via la pratique du rugby et notamment de ses valeurs. Le sport mènerait à une autre voie que celui de la délinquance, présente chez les jeunes dans le pays. Soutenu par leur parrain Andres Zafra, seul joueur de rugby de son pays à évoluer dans le championnat français du Top 14, à 24 ans, il s'est imposé comme un des éléments clé du SU Agen.

Les objectifs réalisés

La création de l'association Rugby Del Sol se fait le 1er juillet 2019. En octobre, elle récolte, grâce à une collecte de vêtements, près de 200 kg de matériel non utilisés, offerts par la communauté qui soutient le projet. Par la suite, ils organisent un tournoi amical en invitant des équipes masculines et féminines à Caicedonia, situé dans la Valle del Cauca. Avec la pandémie liée à la Covid-19, une récolte de fonds, réalisée par une vente de masques réutilisables, permet d'acheter du matériel sanitaire pour stopper la propagation du virus et ainsi assurer la mise en place du protocole sanitaire imposé pour la reprise de la compétition. En novembre 2020, les deux étudiants bordelais, Paul Lasserre et Maxime Devoucoux, se rendent sur place pour voir le premier rassemblement du Racing Club Cafetero qui marque le retour des entraînements et la pratique du rugby après plusieurs mois de confinement. Aussi, trois joueurs vénézuéliens sont recrutés et sont pris en charge dans leur intégration au sein du club.

Des ambitions

L'association continue de faire découvrir ce sport à la jeunesse locale, souvent défavorisés, pour leur permettre de trouver une échappatoire et ainsi partager les valeurs du rugby avec d'autres. Rugby Del Sol poursuit sa volonté de se rapprocher des écoles des villages aux alentours d'Arménia, ville située à l'ouest de la capitale Bogota, afin d'initier les enfants à la pratique du sport. Pour continuer de promouvoir le rugby, l'association prévoit chaque mois un tournoi ouvert à toutes catégories d'âges pour créer de nouveaux liens et inculquer le fair play et la solidarité avant, pendant et après les matches.

Le Racing Club Cafetero vise à s'agrandir, notamment par la création d'un groupe senior de plus haut niveau mais aussi par l'arrivée d'autres joueurs de différentes nationalités. Des projets d'échanges universitaires pourront permettre un plus grand développement du club et ainsi donner la possibilité à des joueurs de créer leur propre projet de vie.

N'hésitez pas à aller vous renseigner sur leur page Instagram et Facebook pour soutenir leur projet.

https://www.instagram.com/rugbydelsol/