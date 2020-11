Irlande – Pays de Galles :

Pour l'ouverture de cette Autumn Nations Cup, le XV du Trèfle reçoit celui du Poireau. Une rencontre qui permettra aux hommes d'Andy Farrell, le sélectionneur irlandais, de se racheter de la défaite subie au Stade de France en clôture du Tournoi. Avec deux néophytes du Leinster, James Gibson à la mêlée et James Lowe sur l'aile, l'Irlande s'efforcera d'infliger aux Gallois leur sixième défaite en sept matches en 2020. Si tel était le cas, Wayne Pivac se retrouverait en très mauvaise posture.

Notre pronostic : Victoire de l'Irlande.

Angleterre – Géorgie :

Le vainqueur du dernier Tournoi des 6 Nations accueille une formation géorgienne, douzième nation mondiale, qui a plutôt tendance à lui réussir d’habitude. Sur les deux dernières rencontres, le XV de la Rose a inscrit 125 points aux Lelos, et on a du mal à s’imaginer comment il pourrait en être autrement lors de cette opposition. Même s’ils s’attendent à un énorme défi physique, les Anglais essayeront de prendre le bonus avant d’affronter une équipe d’un tout autre calibre, l’Irlande.

Notre pronostic : Victoire de l’Angleterre avec le bonus.

Italie – Écosse :

Avant de recevoir le XV de France la semaine prochaine à Murrayfield, l’Écosse se déplace en Italie avec l’ambition de faire aussi bien que lors du précédent Tournoi des 6 Nations (victoire 17-0). Sans ses deux habituels ouvreurs blessés, Grégor Townsend a décidé de titulariser Duncan Weir, le demi d’ouverture de Worcester, une première pour lui depuis 2016. De son côté l’Italie, cuillère de bois du dernier Tournoi cherchera à sauver l’honneur et à montrer que sa première bonne mi-temps contre l’Angleterre en clôture de l’édition 2020 n’est pas due au hasard.

Notre pronostic : Victoire de l’Écosse.

France – Fidji : annulé

Nouvelle-Zélande – Argentine :

En Australie, l’Argentine s’apprête a disputer son tout premier test-match depuis près de treize mois face à rien d’autre que les All Blacks. Le confinement et la suspension indéterminée du Super Rugby (ayant impacté les Jaguares, club représentant un tiers des titulaires habituels) a contraint les Pumas à sept mois d’entraînements avant de retrouver la compétition lors de deux oppositions contre l’Australie XV (une sélection de Wallabies non-sélectionnés ou de bons joueurs de club de Sydney). Pas la meilleure des prépas avant de retrouver l’ogre néo-zélandais, battu la semaine dernière par l’Australie (24-22), et donc forcément revanchard. Même avec le plus grand des optimismes, il nous est difficile d’entrevoir autre chose qu’un succès des All Blacks demain.

Notre pronostic : Victoire des All Blacks.