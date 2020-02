Le programme a été finalisé mercredi, après que la fédération galloise de rugby a annoncé que les Springboks finirait leur tournée européenne au pays de Galles le 28 novembre. Une belle affiche pour finir, réédition de la demi-finale du Mondial-2019 perdue de justesse par le pays de Galles (19-16) face à l'Afrique du sud, le 27 octobre dernier. L'Afrique du Sud avait ensuite battu l'Angleterre en finale du Mondial (32-12). Les Springboks affronteront également lors de cette tournée européenne l'Italie le 7 novembre, l'Irlande une semaine plus tard et la France le 21 novembre.

Autre rencontre notable: le premier test-match des Springboks, contre l'Écosse au Cap le 4 juillet, sera la dernière rencontre disputée dans le stade du Cap, qui sera ensuite démoli après 132 années d'activité. Mais les rencontres qui seront les plus suivies par les Sud-Africains auront lieu en septembre, quand les Springboks affronteront leurs grands rivaux néo-zélandais, à deux reprises, dans le cadre du Rugby Championship, tournoi qui oppose chaque année les quatre meilleures nations de l'hémisphère Sud.

La première rencontre aura lieu le 5 septembre à Auckland, dans le célèbre Eden Park, où l'Afrique du Sud n'a pas gagné depuis 1937. Trois semaines plus tard, le 26 septembre, les Sud-Africains recevront les All Blacks à Mbombela, dans un stade de 40.000 places construit pour le Mondial-2010 de football et dont les Néo-Zélandais n'ont jamais foulé la pelouse. L'équipe sud-africaine y a déjà joué trois test-matches par le passé, tous gagnés, mais aucun des adversaires rencontrés n'étaient du niveau des All Blacks. Les Néo-Zélandais avaient battu l'Afrique du Sud en phase de poules lors du dernier Mondial, et la perspective d'une revanche en finale avait été anéantie par la défaite des All Blacks face à l'Angleterre en demi-finale.