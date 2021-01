"Nous savons que cette opportunité ne se présente pas tous les ans et nous ne voulons pas la laisser passer", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse virtuelle. "Si le plan A ne peut pas se faire en Afrique du Sud, ni les plans B ou C, nous irons jusqu'au plan Z", a-t-il ajouté. "Nous trouverons une solution". La tournée des Lions doit se dérouler sur huit matches entre le 3 juillet et le 7 août.

Cette formation réunissant les meilleurs joueurs d'Écosse, du pays de Galles, d'Angleterre et d'Irlande doit affronter les champions du monde sud-africains à trois reprises, les 24 et 31 juillet puis le 7 août. Organisée tous les quatre ans, la tournée des Lions est un événement médiatique et commercial majeur dans le rugby à XV anglo-saxon. Les Lions ont indiqué début janvier qu'ils prendraient une décision en février sur le maintien ou non de la tournée.

De leur côté, les Springboks n'ont plus joué depuis le 2 novembre 2019 et leur finale de Coupe du monde victorieuse (32-12) contre l'Angleterre. L'Afrique du Sud a notamment décidé en octobre, en raison de la pandémie de Covid-19, de ne pas prendre part cette année au Rugby Championship, compétition qui l'oppose traditionnellement à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande et à l'Argentine. La Fédération sud-africaine avait notamment invoqué les restrictions imposées par les gouvernements en termes de voyages et la santé des joueurs.

Une "frustration incroyable" pour Rassie Erasmus, inquiet du retard que pourrait prendre sa sélection sur la concurrence si la situation devait se prolonger. "Nos gars ont vraiment besoin de temps de jeu", a-t-il insisté lundi.