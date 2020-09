"C'est une vraie déception pour nous, car ce tournoi aurait pu être une bonne source de motivation pour tous les garçons au Japon", a-t-il déclaré. Cette nouvelle et éphémère compétition, prévue entre le 14 novembre et le 5 décembre, devait mettre aux prises les équipes du Tournoi des six nations plus les Fidji et le Japon.

Le Japon a récemment limité l'entrée des étrangers dans le pays, compliquant ainsi le retour de l'encadrement des Cherry Blossoms, dont le sélectionneur néo-zélandais Jamie Joseph. "La Top League (championnat japonais, ndlr) a été annulée cette année, a rappelé Matsushima, et les gars n'ont pas de matchs pour le moment. Ils ne peuvent que s'entraîner cette année". Matsushima, 27 ans, l'un des héros des Cherry Blossoms, quarts de finalistes chez eux de la Coupe du monde 2019 (il a marqué 5 essais), doit faire ses grands débuts officiels avec Clermont dimanche en Top 14, à domicile contre Toulouse.

Son dernier match officiel, avec son ancien club des Suntory Sungoliath, remonte à février dernier en championnat du Japon, qui a été suspendu en mars en raison de la crise du Covid-19. "Avant de venir ici (en France), je pensais récupérer de la Coupe du monde, a continué le joueur aux 39 sélections. Les deux premiers mois se sont bien passés, mais après, ça a été difficile de revenir après une aussi longue période d'inactivité". Matsushima sera le sixième joueur japonais à jouer en France."Je veux réussir ici afin que d'autres joueurs au Japon puissent se dire qu'ils peuvent le faire", a encore dit Matsushima. "Certes les joueurs anglophones ont rendu mon intégration à Clermont plus facile. Mais les joueurs français sont également sympathiques et gentils. Pour moi, ça a été facile de m'intégrer à l'équipe".