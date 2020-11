Tana Umaga s’est jeté dans le grand bain. La nuit dernière, l’ancien international néo-zélandais (74 capes) a dévoilé le premier groupe de l’histoire des Moana Pasifika, une sélection regroupant les meilleurs éléments des îles océaniennes dont il est sera l’entraîneur. "Nous sommes vraiment fiers de l'équipe que nous avons sélectionnée, a déclaré l’ancien joueur de Toulon. Nous avons vraiment eu l'embarras du choix et moi et mon staff sommes vraiment reconnaissants du soutien des sélectionneurs des Samoa et du Tonga. Cette équipe représente un grand mélange de joueurs qui s'identifient aux grandes nations des Fidji, des Samoa et du Tonga et cela va leur permettre de se connecter avec leur culture et leur patrimoine."

Une sélection amenée à devenir d’ici quelques mois une franchise professionnelle, pour disputer le Super Rugby en 2022. Les Moana Pasifika ont fait acte de candidature et les choses semblent évoluer de façon positive.

Pour l’heure, et à plus court terme, c’est un test-match face aux Maoris néo-zélandais qui attend les Moana Pasifika. Ce test aura lieu le samedi 5 décembre, au Waikato Stadium d’Hamilton (Nouvelle-Zélande). Pour poser les bases d’une équipe compétitive, Tana Umaga a convoqué un groupe de vingt-six joueurs, évoluant tous en Nouvelle-Zélande et ayant, sauf pour l’un d’eux, disputé la Mitre10 Cup, dont la finale se jouera ce samedi.

On y retrouve dix-huit joueurs habitués du Super Rugby dont six ont disputé la Coupe du monde au Japon en 2019 : les Samoans Jordan Lay, Michael Ala'alatoa, Alamanda Motuga et Dwayne Polataivao et les Tonguiens Zane Kapeli et Nasi Manu. Cette équipe comprend aussi le capitaine de la sélection à VII du Samoa, Tomasi Alosio, et, surtout, le All Black Josh Ioane (1 sélection). D’ailleurs, l’ouvreur des Highlanders devrait être un des joueurs cadres de la future équipe de Super Rugby. "Pour lui, ce sera peut-être la seule opportunité de jouer dans une équipe qui reconnaît son héritage du Pacifique, dans un match unique comme celui-ci, et nous sommes ravis de l’avoir", a conclu Tana Umaga.

À noter la présence de l’ancien pilier de Bristol Jordan Lay ou encore celle du pilier des Highlanders, Daniel Lienert-Brown, le frère du centre des All Blacks, Anton.

Le groupe

Arrières Tikoroituma (North Harbour, Fidji), Polataivao (Tasman, Samoa), Nanai-Seturo (Counties Manukau, Samoa), Paea (Crusaders, Tonga), Fakatava (Highlanders, Tonga), Macilai (Northland, Fidji), J. Ioane (Highlanders, Nouvelle-Zélande et Samoa), Fainga’anuku (Crusaders, Tonga), Rayasi (Hurricanes, Fidji et Samoa), Perofeta (Blues, Samoa), Alosio (Wellington, Samoa), Vince Aso (Hurricanes, Samoa).

Avants Motuga (Counties Manukau, Samoa), D. Lienert-Brown (Highlanders, Samoa), Cowley-Tuioti (Blues, Samoa), Lay (Bay of Plenty, Samoa), Apisai (Blues, Samoa et Tuvalu), Mikaele-Tuu (Highlanders, Samoa), M. Ala’alatoa (Crusaders, Samoa), Ah Kuoi (Chiefs, Samoa), Manu (Otago, Tonga), Sowakula (Chiefs, Fidji), Finau (Waikato, Tonga), Taukeiaho (Chiefs, Tonga), Mafileo (Blues, Tonga), Kapeli (Highlanders, Tonga)