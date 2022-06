On connaît le groupe irlandais qui affrontera la Nouvelle-Zélande ! Le sélectionneur du XV du Trèfle Andy Farrell a révélé un groupe de 40 noms. Le capitaine sera bien Johnny Sexton, demi d'ouverture vedette du Leinster et de l'Irlande. Les nouveaux, mentionnés d'une astérisque dans le groupe ci-dessous, sont les suivants : Jeremy Loughman, Joe McCarthy, Cian Prendergast, Ciaran Frawley et Jimmy O'Brien.

Avants :

Ryan Baird (Leinster, 8), Finlay Bealham (Connacht, 23), Tadhg Beirne (Munster, 30), Jack Conan (Leinster, 27), Gavin Coombes (Munster, 2), Caelan Doris (Leinster, 17), Tadhg Furlong (Leinster, 57), Cian Healy (Leinster, 116), Dave Heffernan (Connacht, 6), Iain Henderson (Ulster, 68), Rob Herring (Ulster, 26), Jeremy Loughman (Munster)*, Joe McCarthy (Leinster) *, Peter O’Mahony (Munster, 84), Tom O’Toole (Ulster, 2), Andrew Porter (Leinster, 43), Cian Prendergast (Connacht) *, James Ryan (Leinster, 43), Dan Sheehan (Leinster, 7), Nick Timoney (Ulster, 2), Kieran Treadwell (Ulster, 5), Josh van der Flier (Leinster, 40).

Trois-quarts :

Bundee Aki (Connacht, 37 sélections), Harry Byrne (Leinster, 2), Joey Carbery (Munster, 32), Craig Casey (Munster, 5), Keith Earls (/Munster, 96), Ciaran Frawley (Leinster)*, Jamison Gibson-Park (Leinster) 17, Mack Hansen (Connacht, 4), Robbie Henshaw (Leinster, 57), James Hume (Ulster, 3), Hugo Keenan (Leinster, 20), Jordan Larmour (Leinster, 30), James Lowe (Leinster, 12), Michael Lowry (Ulster, 1), Conor Murray (Munster, 96), Jimmy O’Brien (Leinster)*, Garry Ringrose (Leinster, 42), Jonathan Sexton (Leinster, 105) (cap.).

Robert Baloucoune, Andrew Conway, Chris Farrell et Ronan Kelleher ont dû renoncer en raison de blessures.

Au programme pour l'Irlande, trois tests matchs contre la Nouvelle-Zélande, et deux autres contre les Maori All Blacks.