Le planning de Cheslin Kolbe s'annonçait chargé avec, chaque été, une compétition majeure à ajouter à l'infini calendrier du Top 14. La Coupe du monde au Japon en 2019, les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et, en 2021, la Tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du sud, événement majeur et pour lequel il aurait logiquement postulé.

Avec la crise du Covid 19, le planning est devenu intenable : les JO décalés à l'été 2021, il lui fallait désormais choisir entre le rugby à 7 et le rêve d'un titre olympique pour compléter son armoire à trophée. Ou la Tournée des Lions, climax du rugby mondial. Toujours en Afrique du sud, chez lui, où il aura passé tout son confinement, Kolbe a donc tranché : "La décision n'est pas facile à prendre, mais elle ira en faveur des Lions" a révélé le joueur dans une interview à Planet rugby. "Bien sûr que j'aurais rêvé de représenter mon pays aux JO de Tokyo, mais vivre une tournée des Lions dans son pays est quelque chose que je veux vraiment vivre, un but à atteindre. Imaginez un peu, ça n'arrive que tous les douze ans ! L'an prochain, ce sera sûrement ma seule chance de les affronter. Je vais donc privilégier cet objectif."