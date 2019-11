Si douze formations sont toujours espérées à terme, sa première mouture devrait mettre aux prises huit clubs. Quatre à six franchises de l'actuelle Top League sont intéressées pour prendre part à cette Pro League, amenée à devenir la véritable élite du rugby japonais avec des formations attachées à des villes et non plus à des entreprises. Katsuyuki Kiyomiya souhaite voir les matchs se dérouler dans des enceintes d'au moins 10 000 places. L'ambition est en tout cas affichée : "L'objectif est de créer la meilleure ligue du monde." Pour y parvenir, le dirigeant entend convaincre les meilleurs joueurs de Top League, japonais et étrangers, de s'engager dans l'aventure et donc de décliner les offres de clubs européens.