"Une conciliation devant la commission de l'équité en matière d'emploi n'a pas résolu les différends entre nous. En conséquence, j'entame une action en justice", a annoncé le joueur dans un message vidéo. Fervent chrétien évangélique de 30 ans, totalisant 73 sélections avec les Wallabies dont il devait être une pièce maîtresse lors du Mondial au Japon (20 septembre-2 novembre), Folau avait provoqué un tollé à la mi-avril après la publication d'un message sur son compte Instagram : "Ivrognes, homosexuels, adultères, menteurs, fornicateurs, voleurs, athées, idolâtres, l'Enfer vous attend. Repentez-vous! Seul Jésus peut vous sauver".

La Fédération (RA) avait, en réaction, décidé de résilier son contrat, ce que le joueur avait contesté. Mais la commission de discipline de la RA avait décidé fin mai de le limoger, mettant ainsi un terme à la carrière du joueur en Australie et avec les Wallabies. L'affaire a polarisé l'Australie. Folau a réussi à lever plus de deux millions de dollars australiens (1,2 million d'euros) en deux jours avec l'aide d'une organisation chrétienne dans le but de couvrir ses frais de procès. Avant cela, une cagnotte lancée sur GoFundMe avait recueilli 700.000 dollars, mais avait été fermée par la plateforme pour "promotion de la discrimination ou de l'exclusion".

Selon le journal The Australian, Folau a déposé cette semaine devant un tribunal de Melbourne une requête de huit pages dans laquelle il affirme avoir été licencié pour motif religieux et réclame un dédommagement, une réintégration totale ainsi que des excuses de la Fédération. Selon d'autres informations de presse, l'ex-joueur pourrait réclamer jusqu'à 10 millions de dollars australiens à RA. La Fédération australienne n'a pas immédiatement réagi jeudi.