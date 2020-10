C'est une voix très écoutée en Nouvelle-Zélande. Graham Henry a jeté un petit pavé dans la mare en déclarant publiquement que l'actuel sélectionneur des Wallabies Dave Rennie aurait dû être l'entraîneur des All Blacks. Dave Rennie est néo-zélandais, ancien entraîneur entre autres de la franchise des Chiefs puis des Glasgow Warriors en Ligue Celte.

Le sélectionneur champion du monde en 2011 a été interrogé à l'occasion d'une cérémonie, les Wairarapa Bush Rugby Sports Award dont il était l'invité spécial. Il a reconnu qu'il était trop tôt pour porter un jugement sur l'actuel coach des All Blacks, Ian Foster. Mais il n'a pu s'empêcher de s'exprimer sur Rennie qu'il tient visiblement en haute estime : "Oui, c'est un entraîneur fabuleux. La Nouvelle-Zélande s'est complètement emmêlé les pinceaux à son sujet. La fédération aurait dû rester connectée avec lui, mais aussi avec Jamie Joseph (coach du Japon), et avec quelques autres qui sont à l'étranger. Mais ils n'avaient plus de contact avec lui depuis trois ans quand il a fallu trouver un nouveau coach pour les All Blacks. Et c'est avec l'Australie qu'il va faire un très bon travail".

L'ancien coach a ajouté pour être clair : "Je n'ai rien contre Ian Foster, au contraire, je ne veux pas être irrespectueux à son égard. Mais quand les médias m'ont interrogé, j'ai toujours expliqué que selon moi, c'est Dave Rennie qui aurait dû entraîner notre équipe nationale. Si la NZRU avait maintenu le contact avec lui comme elle aurait dû le faire. Il aurait posé sa candidature pour le poste". Ian Foster a été nommé après le Mondial 2019 en remplacement de Steve Hansen dont il était l'adjoint. Son concurrent était alors Scott Robertson, coach des Crusaders.