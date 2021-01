Le talent n'a pas d'âge mais il peut se transmettre. C'est en tout cas la leçon que l'on retient de cette belle histoire qui nous vient du pays de Galles. Lewis Jones, fils de Derwyn, vient de signer un contrat jeune chez les Ospreys et il est suivi de très près par ses dirigeants. Et pour cause, déjà international chez les moins de 18 ans, Lewis, né en 2002, est bien en avance sur son jeu.

Surtout, il fascine pour sa taille : 2,03 m, ce qui n'est pas sans rappeler la caractéristique du paternel, qui pointait à 2,08 m ! Celui-ci était d'ailleurs en 1994 le plus grand sélectionné de l'histoire du pays de Galles. International aux 19 capes, Derwyn a fait de sa grande taille sa force et il a dirigé son fiston dans la même direction. Après avoir raccroché les crampons, celui qui a triomphé avec Cardiff s'est reconverti dans le recrutement. A tel point qu'aujourd'hui il est l'un des hommes les plus influents du rugby gallois, il a entre autres représenté Rhys Webb, Josh Adams, Gareth Anscombe ou encore Sam Warburton.

Une perspective de progression idéale à tout point de vue pour le jeune Lewis qui ne demande qu'à grandir sur le terrain et dans la tête, même s'il est très précoce. Ayant déjà évolué pour Cowbridge et les Cardiff Blues, ce contrat est l'occasion pour lui de s'épanouir et de s'inscrire dans la durée. Un joueur à suivre, assurément.