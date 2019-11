Warren Gatland a justifié sur Radio Sport ce refus par ses engagements avec la franchise néo-zélandaise des Chiefs ainsi qu'avec les Lions britanniques et irlandais, sélection des meilleurs joueurs anglais, écossais, gallois et irlandais qu'il doit diriger lors d'une tournée en 2021. Vingt-six entraîneurs néo-zélandais ont été invités par la fédération à candidater pour le poste laissé vacant par Steve Hansen. Pour pouvoir se porter candidat, Warren Gatland aurait dû renoncer au poste qu'il occupe depuis 2013 à la tête des Lions.

"C'était agréable d'être contacté. J'ai poliment décliné", a dit Gatland. "Je suis un peu vieille école. Je me suis engagé auprès des Chiefs et je me suis engagé auprès des Lions, il était important que je respecte ces engagements", a-t-il ajouté. Le Néo-Zélandais, natif de Hamilton (nord) où sont basés les Chiefs, a ajouté que, si la possibilité d'entraîner les All Blacks se représentait, il y réfléchirait mais que, dans le cas inverse, il n'aurait aucun regret.

"Si vous avez du succès, d'autres opportunités se présenteront. Il était temps pour moi de prendre la décision de quitter le pays de Galles et l'hémisphère Nord et de revenir en Nouvelle-Zélande, et je suis excité à cette idée", a-t-il ajouté.

Les 12 ans de Warren Gatland à la tête de la sélection galloise se sont achevés sur une défaite 40-17 face à la Nouvelle-Zélande dans le match pour la troisième place de la Coupe du monde qui vient de s'achever. La Fédération néo-zélandaise espère pouvoir choisir le successeur de Steve Hansen avant Noël.