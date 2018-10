International - Galles : 4ème joueur le plus capé de l'histoire, Gethin Jenkins prend sa retraite

La démarche en dit long sur l'homme : Gethin Jenkins jouera une dernière fois, ce week-end avec son club, les Blues de Cardiff, face aux Italiens des Zebres. "Le rugby me provoque des douleurs quotidiennes qui sont devenues insupportables. Mais je voulais décider de ma fin de carrière. Après tout mon investissement pour ce sport, je voulais finir debout, avec mon équipe, une dernière fois sur le terrain." Une démarche validée par son entraîneur John Mulvihill : "Dès nos premières discussions, il était clair que je lui laisserai cette opportunité de conclure comme il le souhaite, où il le souhaite. Gethin Jenkins est une légende du rugby gallois, un grand serviteur de son club et de sa nation. Il fallait qu'il finisse sa carrière devant son public, au Cardiff Arms Park."

Test Match - Gethin Jenkins (Pays de Galles) face à l'Argentine en novembre 2016Icon Sport

Joueur gallois le plus capé de l'histoire

Dimanche, Gethin Jenkins mettra donc un terme à une carrière absolument exceptionnelle. Avec 134 sélections au compteur, il est le Gallois le plus capé de l'histoire et le quatrième joueur au monde, dans ce registre, derrière Richie McCaw (148 sélections), Brian O'Driscoll (141) et George Gregan (139). Jenkins a également participé à deux tournées des Lions britanniques et irlandais (2005 et 2009) et se retire fort de trois Grands Chelems avec le pays de Galles (2005, 2008, 2012). En club, il était dans le groupe toulonnais champion d'Europe en 2013 (remplaçant en finale). Un palmarès et une carrière exceptionnels, qui auront marqué à jamais l'histoire du pays de Galles.