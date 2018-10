International - Foley prolonge en Australie malgré les sirènes de l'étranger

Le joueur de 29 ans a prolongé son contrat d'un an avec la franchises des New South Wales Waratahs "jusqu'à fin 2019", a annoncé Rugby Australia en soulignant qu'il avait "repoussé des offres de l'étranger pour tenter de décrocher la gloire au Mondial au Japon l'an prochain". Foley compte 64 sélections mais il était devenu ces derniers temps la doublure de Kurtley Beale. Il a fait un retour gagnant comme titulaire le 6 octobre lors de la victoire contre l'Argentine en réussissant ses six transformations et pénalités pour permettre aux Wallabies, humiliés 31-7 à la mi-temps, de finalement s'imposer 45-34.

" Je suis vraiment heureux d'avoir re-signé et maintenant je vais me consacrer à ce qui va être une énorme saison l'an prochain "

"La Coupe du monde est évidemment la carotte et j'ai une grande confiance dans le groupe (des Wallabies, ndlr): si nous continuons de travailler dur et de tout faire chaque jour pour nous améliorer, alors nous pourrons aller loin dans la compétition", a-t-il prévenu. Une série de mauvaises performances ces derniers mois a plongé l'Australie au 7e rang du classement mondial, juste derrière l'Ecosse.