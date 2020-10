"George Bridge ne pourra pas jouer au rugby pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois, après avoir contracté une blessure à la poitrine sur le terrain d'entraînement hier (mercredi)", précisent dans un tweet les All Blacks. Le joueur de 25 ans (10 sélections) était pressenti pour débuter le second test contre les Wallabies dimanche prochain à Auckland. Il va manquer l'ensemble du Rugby championship qui doit opposer les All Blacks aux Wallabies, aux Springboks sud-africains et aux Pumas argentins à partir de la fin du mois en Australie.

Trois autres All Blacks sont incertains pour la revanche contre l'Australie: le 2e ligne néo-zélandais Sam Whitelock, victime d'une commotion cérébrale dimanche dernier, l'arrière ou ouvreur Beauden Barrett (tendon d'Achille) et l'autre ouvreur Richie Mo'unga, touché à une épaule. L'annonce du XV de départ sera faite vendredi.