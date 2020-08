Billy Keast, le pilier remplaçant, s’est affalé en force dans l’en-but et les Chiefs d’Exeter ont arraché, à la dernière seconde, la victoire sur la pelouse de leur plus sérieux adversaire (25-22). Bristol n’a donc pas réussi son coup d’éclat. Exeter a encore accéléré la cadence. Les hommes du Sud-Ouest ont gagné trois matchs sur trois depuis la reprise et ils ont désormais onze points d’avance sur leur premier poursuivant. Leur présence en demi-finale ne fait plus guère de doute. Le plus incroyable, c’est qu’Exeter a réussi cet exploit avec une équipe totalement bouleversée : quatorze changements par rapport à la brigade qui s’était imposée à Sale vendredi. Deux victoires chez deux dauphins dans ces conditions, ça défie toutes les lois de l’apesanteur.

Mardi soir, le match fut passionnant de bout en bout. Exeter menait 15 à 0 après trente-six minutes et 15 à 3 à la pause, riche de deux essais. Le premier, inscrit par le Gallois Phil Dollman, arrière repositionné au centre, qui échappa à quatre défenseurs ; le second par le demi de mêlée écossais, Sam Hidalgo-Clyne (ex-Racing), servi royalement par l’ailier Woodburn. Bristol est revenu à 17-15 en deuxième période sous l’impulsion de Semi Radradra mais, Billy Keast, talent méconnu et rarement titularisé, a donné le dernier coup de collier après une pénalité jouée à la main près de la ligne. Rob Baxter a synthétisé la soirée dans son style sobre habituel : "Mes joueurs m’ont montré qu’ils savaient comment gagner un match de rugby. On a su reprendre très fort, notamment sur le plan physique et nous avons été capables de nous imposer dans les dernières minutes. Chapeau !"

Sale se remet en selle

L’autre résultat probant de la journée fut le succès de Sale chez les Wasps (20-11) avec un essai de l’arrière Luke James. Les Requins ont retrouvé le chemin du succès, première victoire depuis la reprise, et ont conservé leurs chances de finir dans le dernier carré. L’arrière Luke James a inscrit le seul essai des gars de Manchester à l’heure de jeu, son sixième de la saison. Tous les autres points ont été inscrits par le demi d’ouverture états-unien, AJ MacGinty. "Je pense que Bristol et Exeter sont au-dessus du lot. Mais nous espérons bien prendre l’une des deux places restantes. Je constate que le fait de jouer à l’extérieur ou à domicile n’est pas si important, du fait de l’absence de public", a expliqué Steve Diamond, entraîneur de Sale. Son homologue des Wasps, Lee Brickett, ne cachait pas sa peine, sa série de victoires s’arrêtera à cinq : "Quel manque de discipline de notre part. On ne peut pas donner autant de pénalités faciles à l’adversaire. Sale a gagné la bataille de l’arbitrage."

Les autres résultats

Dans les autres rencontres de la journée, Bath a brillamment gagné un duel d’outsiders à Northampton (18-3). Essais de Glanville et McConnochie. Worcester a gagné son premier match en 2020 face aux Harlequins (29-14). Les Warriors restaient sur huit défaites de rang. Les Saracens continuent leur série paradoxale. Ils ont surclassé Gloucester (36-20) avec cinq essais dont un triplé du talonneur Woolstencroft. Leicester a enfin goûté de nouveau au succès, face aux Irish (13-7) grâce à sa mêlée et un bon Nadolo.