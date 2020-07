"Le plus important, et c'est ce que ça montre, est que les gens veulent une compétition nationale forte, a déclaré le sélectionneur du XV de la Rose à Sky Sports. Ça avait probablement été oublié." Le technicien prône une forme de retour en arrière : "Si vous vous rappelez le Super 12, c'étaient les meilleurs contre les meilleurs. Mais au bout d'un moment, ça avait été dilué car certains allaient à l'étranger, le nombre d'équipes augmentait et ça avait donc perdu en compétitivité. (...) La mission de chaque pays est de s'assurer que son championnat local réunit la crème du pays. Si vous pouvez faire ça, les supporters reviendront et regarderont."