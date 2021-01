Le CV : Une longévité remarquable

Rory Best : Comment présenter celui que tout le monde connaît déjà ? S’il y a bien un talonneur qui a impacté les années 2000-2010, dans l’Europe du rugby, c’est Rory Best. Que ce soit avec l’Ulster ou avec l’Irlande, le talonneur a marqué de son empreinte son passage. Depuis sa première sélection face à la Nouvelle Zélande et… Keven Mealamu, le 12 novembre 2005. Rory Best compte 124 sélections, avec le XV du Trèfle. Il est actuellement l’avant le plus capé de l’Irlande et le 3e joueur qui compte le plus de sélections derrière O’Driscoll et O’Gara. Avec son pays, pour lequel il a inscrit dix essais, il a notamment remporté quatre Tournoi des 6 Nations en 2009, 2014, 2015 et 2018, avec deux grands chelems pour sa première et dernière victoire. Il prend sa retraite internationale après sa 4e coupe du Monde au Japon. Avec l’Ulster, son club de toujours, de 2004 à 2019, il a également remporté une Ligue celtique (désormais Pro 14) et mené ses hommes jusqu’en finale de la H-Cup en 2012.

Keven Mealamu : Le néo-zélandais totalise 132 sélections sous le maillot des All Blacks entre 2002 et 2015. Une performance remarquable au pays du rugby. Il est tout simplement le 6e joueur le plus capé de tous les temps, deuxième de son pays derrière l’inévitable Richie McCaw. Avec la Nouvelle-Zélande, il participe à quatre Coupes du Monde. En 2011, il remporte le trophée William Webb Ellis en étant vice-capitaine de l’équipe. Quatre ans plus tard, il réalise le doublé en étant le meneur du Haka. Pas mal non ? Mieux, il gagne avec les All-Blacks neuf Tri-Nations, actuellement appelé Rugby Championship. Une armoire à trophée bien remplie pour le talonneur. Avec son club, la province des Auckland Blues il décroche également le Super Rugby en 2003 et est le détenteur du record de match en Super 15 qu’il a, pour la plupart, tous disputé avec les Blues après un bref passage du côté des Waikato Chiefs.

Rory BestIcon Sport

Deux profils différents

Bien qu’évoluant au même poste, les deux hommes n’ont pas le même style de jeu. Formé en troisième ligne, Keven Mealamu se comportait comme tel dans le jeu. Le Néo-zélandais était un plaqueur et gratteur incroyable. S’il a été reconverti talonneur, c’est notamment pour sa tenue en mêlée, mais aussi et surtout pour ses qualités de lanceur quasi-infaillible en touche. Surtout, son activité débordante dans le jeu, faisait de lui une menace constante pour les défenses adverses

Quant à Rory Best et son célèbre casque, il était un talonneur extrêmement talentueux, en plus d’être un fantastique meneur d'homme. Toujours à la pointe du combat, quelles que soient les circonstances, il était notamment réputé pour être un excellent lanceur de touche, qui ne faiblissait que très rarement. En défense, le joueur né à Craigavon était un véritable roc et un plaqueur infatigable.

Keven MealamuIcon Sport

Des légendes de leur pays

Rory Best et Keven Mealamu, ont marqué le rugby international surtout par leurs accomplissements, respectivement avec l’Irlande et la Nouvelle-Zélande. Pour l’Irlandais, il est le capitaine emblématique du XV du Trèfle et est celui qui comptabilise le plus de capitanats. Déjà l’avant le plus capé du pays, il est l’un des deux seuls joueurs, avec Brian O’Driscoll, a compté plus de 100 titularisations avec l’Irlande. Sous son capitanat, le XV au Trèfle a grimpé au premier rang du classement World Rugby, détrônant la Nouvelle-Zélande après plus d'une décennie, et a remporté la première victoire de son histoire contre... les All Blacks en 2016. Sa carrière internationale s’est, malheureusement pour lui, terminée comme elle avait commencé. Une défaite face à la Nouvelle-Zélande, lors du quart de finale durant la dernière Coupe du Monde au Japon.

Quant à Keven Mealamu, son palmarès avec les All Blacks parle pour lui et plaide en sa faveur. Lorsque l’on remporte deux Coupes du Monde et neuf Tri-Nations avec votre pays, la place de légende vous est due. Ajoutez à cela 132 sélections et le talonneur de 1m81 et 111kg est le second plus capé du grand pays de rugby qu’est la Nouvelle-Zélande. Avec Richie McCaw, Tony Woodcock, Dan Carter et Mils Muliaina, le joueur emblématique fait partie des cinq joueurs néo-zélandais à avoir joué plus de cent tests avec les All-Blacks.

Et vous, quel joueur vous a le plus impressionné durant sa carrière ? Sondage 1127 vote(s) Rory Best Keven Mealamu

Yohan Lemaire