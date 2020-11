Le CV :

PauI O'Connell : On ne présente plus le guerrier irlandais Paul O'Connell. Indéboulonable au poste de seconde ligne, le natif de Limerick a marqué l'histoire du XV de Tréfle. De 2002 à 2015, O'Connell s'est installé dans la cage irlandaise jusqu'à ne plus du tout en sortir et même prendre le capitanat durant plusieurs saisons notamment après le départ à la retraite de Brian O'Driscoll. En tout, l'Irlandais a compilé 108 sélections avec le XV du Tréfle, faisant de lui le quatrième joueur le plus capé de l'histoire du rugby irlandais derrière "BOD", Ronan O'Gara et Rory Best. Le joueur compte aussi 13 sélections avec les Lions Britanniques. Mais O'Connell, c'est aussi l'homme d'un seul club, celui de sa ville natale de Limerick, le Munster donc avec lequel Il aura disputé 175 matchs. Avec l'Irlande et le Munster, O'Connell a donc empilé les trophées. Il a remporté deux fois la ligue celte (2009, 2011), deux fois la Coupe d'Europe (2006, 2008) mais aussi et surtout trois fois le Tournoi des 6 Nations dont deux Grand Chelem (2009, 2014, 2015). Une longévité au plus haut niveau mais dont a aussi fait preuve son adversaire dans ce duel de légendes.

Bakkies Botha : Face à O'Connell, c'est aussi du solide avec le puissant Springbok Bakkies Botha. Le joueur originaire de Newcastle en Afrique du Sud a marqué le rugby mondial de son empreinte notamment par son gabarit ultra imposant, plus de deux mètres et un peu plus de 115 kilos. De quoi effrayer les défenses adverses lorsque qu'il vous arrivait droit devant et lancé. Botha, à la différence d'O'Connell a connu deux clubs. C'est d'abord en Afrique du Sud et chez les Bulls que Botha s'est rapidement imposé comme l'un de fers de lance de la franchise de Pretoria. Après la Coupe du Monde 2011, il va prendre une décision radicale en quittant son pays et en allant tenter l'aventure en France. Il débarque à Toulon où il ne sera pas la seule star avec des hommes comme Jonny Wilkinson ou Joe Van Niekerk. Un changement qui va s'averer payant car Botha va aider le RCT à remplir son armoire à trophées. En équipe nationale, le CV est aussi très épais avec 85 sélections entre 2002 et 2014. Au final, le palmarès de Bakkies Botha a de quoi faire des envieux avec plus d'une dizaine de trophées. Il y a trois titres de Super 14 (2007, 2009, 2010), une Currie Cup en 2009, un Bouclier de Brennus en 2014 et trois coupes d'Europe (2013, 2014, 2015) correspondant à l'incroyable triplé du RCT. Mais ce palmarès n'est que celui en club car le Bok a aussi remporté deux Tri-Nations (2004, 2009) mais aussi et surtout une Coupe du Monde en 2007 lors de l'édition qui se déroulait en France. Deux palmarès de géant donc, à l'image de ces deux joueurs, respect...

Une science de la touche implaquable

Les deux joueurs étaient très bons dans ce qu'ils faisait sur le terrain. Plus que des travailleurs de l'ombre, O'Connell et Botha ont réussi à se mettre en lumière grâce à leurs performances souvent dignes des plus grands. Mais là où ils abattaient un travail considérable était bien souvent sur le secteur de la touche. Paul O'Connell a longtemps regné sur la touche irlandaise, une domination partagée avec son compère en deuxième ligne Donnacha O'Callaghan, qui lui aussi a fait quasiement toute sa carrière au Munster. O'Callaghan a d'ailleurs quitté la province pour Worcester au moment où Paul O'Connell avait pris sa retraite, deux inséparables donc. Les deux joueurs auront posé de gros soucis à tout les alignements européens, une performance qui va lui valoir d'être placé dans une liste de 50 meilleurs joueurs du rugby moderne par le Wales Online au côté d'autres deuxièmes ligne comme l'Australien John Eales, l'Anglais Martin Johnson ou encore le Sud Africain Victor Matfield. Ce dernier va d'ailleurs affirmer en 2009 que Paul O'Connell aura été son adversaire le plus redoutable. Le contre en touche était l'un des points central d'O'Connell qui passait beaucoup de temps à analyser les combinaisons adverses.

Paul O'Connell a logntemps régné sur la touche irlandaise, comme ici face au Canada en 2011Icon Sport

Victor Matfield justement, a lui été le partenaire en touche de Bakkies Botha. Et point commun avec le duo O'Connell - O'Callaghan, les deux ont aussi fait la paire en club, chez les Bulls. Mais leur domination s'est surtout traduite au niveau international et notamment lors de la Coupe du Monde en 2007. Car les Springboks l'avaient emporté mais sans leur duo en deuxième ligne, la donne aurait peut-être changé car les deux hommes avaient fait preuve d'une efficacité redoutable, sur leurs lancers mais aussi sur les contres, enrayant à chaque fois les possibilités adverses. Mais Botha, c'est surtout la défense. Une agressivité voire même une brutalité de tous les instants que ce soit au plaquage ou dans les rucks. Avec le gabarit qui était le sien, Botha avait donc tout du méchant qui faisait peur lorsqu'on lui faisait face. Alors certes, Bakkies Botha a connu quelques semaines de suspension pour son jeu agressif mais avec "seulement" neuf cartons jaunes dans toute sa carrière, le géant sud africain a réussi a passer entre les mailles du filet.

Bakkies Botha et Victor Matfield avec la Coupe du monde dans les mains.Icon Sport

Une réputation de durs au mal

Les deux joueurs avaient un style très agressif sur le terrain, alors bien évidemment, certains ne se privaient pas de leur rendre la pareille. On se souvient bien sûr de la bagarre lors de Clermont - Munster entre Paul O'Connell et Jamie Cudmore en 2008. Des coups échangés et une rixe qui avait fait polémque car O'Connell s'en était sorti avec un carton jaune tandis que le Clermontois avait écopé d'une rouge. Malheureusement, c'est sur une grave blessure que Paul O'Connell a dû arrêter sa carrière lors du France - Irlande la Coupe du Monde 2015. À la suite d'un contact avec Pascl Papé, O'Connell va se fracturer le tendon d'Achille. L'Irlandais aura donc achever sa carrière sur une civière, cruel pour celui qui a tant donné sur le terrain.

Bakkies Botha n'aura pas connu les mêmes adieux ni les mêmes blessures mais sa capacité à encaisser la douleur est à saluer. Notamment lors de ce jour de Toulon - Racing 92 à Mayol le 10 janvier 2015. À la demi heure de jeu, le deuxième ligne va se fracturer l'annulaire de la main droite. Mais les images vont faire froid dans le dos car la frature est ouverte. Botha va bien sûr quitter le terrain mais sans pour autant grimacer ou quoi que ce soit. Le deuxième ligne ne connaît pas la douleur.

L'avis de Rugbyrama

Le duel est donc terriblement serré entre ces deux joueurs. Car au-delà de leurs connaissances infinies dans le secteur de la touche et de leur jeu très rugueux, Botha et O'Connell avait une activité folle sur le terrain, s'employant à tout les échelons du jeu. On pourrait cependant accorder un léger avantage au Sud Africain qui a plus souvent fait la différence par sa puissance dans le jeu au sol mais aussi grâce à un palmarès XXL qui l'a vu gagné partout où il est passé. Mais rien n'est a enlever à Paul O'Connell qui a révolutionner le poste. Rien à dire sur ces deux hommes hormis un grand bravo pour leur immense carrière.