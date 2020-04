Ainsi le bilan financier présenté jeudi lors de la 128e assemblée générale de New Zealand rugby (la Fédération néo-zélandaise) Nicki Nicol, le responsable financier a donné quelques chiffres qui donnent des sueurs froides à tout le monde.

Le résultat global de l'exercice 2019 enregistre une perte de 7,4 millions de dollars néo-zélandais (soit plus de 4 millions d’euros), tandis que le résultat net a été soutenu par de solides réserves de liquidités alimentées par la série des Lions britanniques et irlandais en 2017. Alors que les pertes représentent déjà 63 % de la perte estimée de 11,8 millions de dollars néo-zélandais (6, 6 millions d’euros), Nicki Nicol a averti que la pandémie de covid-19 aura un impact considérable pour le reste de 2020. Les dirigeants prévoient une baisse globale de 70% des revenus de la fédération et ont déjà dû procéder à des baisses de coûts conséquents, notamment dans les salaires des joueurs et de tous les autres salariés.