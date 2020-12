Les faits remontent au 20 et 21 octobre dernier au soir. Plusieurs groupes de joueurs ont reçu une sanction spécifique. Le premier groupe, composé de Alew Lewington, Fergus McFadden, Juan Pablo Socino, Chris Robshaw, Richard Wigglesworth et Jackson Wray, était sortis lors des deux jours, ont écopé de cinq semaines de supension et de 50 à 60 heures de travaux d'intérêts généraux.

Le deuxième groupe est composé de trois joueurs qui étaient sortis seulement le 21 au soir : Calum Clark, Sean Maitland et Tim Swinson. Ils sont suspendus quatre semaines. Les deux derniers cités auront 50 heures de travaux d'intêrets généraux à effectuer tandis que Clark en aura 60.

Le troisième groupe est composé de jeunes joueurs et leur âge apparaît comme une circonstance atténuante. Ainsi, Joel Kpoku, Manu Vunipola et Tom de Glanville sont suspendus trois semaines et devront effectuer 50 heures de travaux.

Enfin, Simon Kerrod a écopé de deux semaines de suspension. À noter que des sanctions sur les salaires ont aussi été prononcés.